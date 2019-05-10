Во дворе столичной многоэтажки появился дорожный знак "Парковка запрещена"

Во дворе многоэтажки по столичной улице Каля Ешилор появился дорожный знак "Парковка запрещена".

Установила его с разрешения городской администрации одна из местных жительниц. Ее муж перемещается в инвалидной коляске, а припаркованные у дома машины, по мнению жены, перекрывают ему доступ к специальному лифту. Между тем автовладельцы ни с обвинениями в свой адрес, ни с действиями соседки не согласны.

"Здесь, у калитки, мы никогда не парковались. Всегда здесь, потому что мы живем выше неё".

Возмущаться соседи начали, еще когда под предлогом обеспечения доступа мужа к спецлифту, женщина оградила часть территории перед домом.

"Она сказала, что у нее есть разрешение мэрии, но я не знаю, кто его дал".

"Это общий двор, мы платим за обслуживание дома, всё платим. Значит, двор принадлежит жильцам".

В полиции подтвердили: разрешение на установку дорожного знака есть, и оно в полном порядке.

"Я связался по телефону с Управлением транспорта, и установка знака была согласована. Они сами установили. Пообещали, что в понедельник-вторник переустановят с указанием расстояния, на котором нельзя парковать автомобили", - сказал участковый Руслан Рабовил.

В претуре заверили: лифт для инвалидной коляски построен с разрешения мэрии. А вот ограждение возле него установлено незаконно.