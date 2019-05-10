Выходные по случаю майских праздников сельчане проводят за работой

Последние выходные по случаю майских праздников сельчане проводят за работой. Здесь говорят: весной день год кормит, а отдохнуть мы всегда успеем.

- Сеем.

- Что?

– Кукурузу.

– Празднуете за работой?

- Некогда, сейчас надо сеять.

Эта семья из села Пашканы Криулянского района в полном составе отправилась на прополку.

"Может, другие празднуют, мы - нет. Мы отдыхаем только в религиозные праздники".

"Фасоль, кукурузу, рассаду помидоров. Не сидим без дела. И племянник звал меня в поле, на виноградник".

Впрочем, об отдыхе сельчане не забывают. С друзьями и соседями собираются после трудового дня и желают друг другу праздничного настроения.

- Обязательно будет шашлык.

- Заготовки сделали?

- Да. И вино хорошее. Можете попробовать. И вас приглашаю.