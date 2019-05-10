Клещи весной: угроза для людей и животных

У ветеринаров прибавилось работы. К ним все чаще обращаются граждане, чьих питомцев покусали клещи.

В это время года эти членистоногие особенно активны. Специалисты предупреждают, что в случае несвоевременного обращения за помощью, укус клеща может привести к серьезным заболеваниям животного. А многие болезни могут передаться и человеку.

У Марии Гузун из села Греблешты Страшенского района кавказкая овчарка по кличке Майя.

"Мы начали с уколов, сделали несколько, думали, пройдет. Выпала шерсть, думали, это сезонная линька. Прошло время, а ей становилось все хуже. Я уже не могла смотреть на нее", - сказала жительница села Греблешты Мария Гузун.

Майе поставили диагноз демодекоз.

"Демодекоз вызывают клещи, которые живут под кожей, они подъедают корни шерсти, и на корже выходит грибок. Все эти участки надо обрабатывать два раза в день, в течение пяти - семи дней", - отметил ветеринар Юрий Андриеш.

Владельцы животных говорят, что тщательно следят за своими питомцами.

С начала этого года к ветеринарам обратились уже более 50 владельцев животных, у которых диагностировали инвазионные болезни.