Starbucks заработала на киноляпе в Игре престолов $2,3 млрд

В сериале случайно был показан кофе в картонном стакане. Изображенный на нем логотип напоминал логотип Starbucks.

Американская компания Starbucks заработала 2,3 миллиарда долларов после того, как в сериале Игра престолов случайно был показан кофе в картонном стакане. Об этом пишет CNBC.

"Starbucks заработал около 2,3 млрд долларов на рекламе за последние несколько дней после того как в эпизоде Игры престолов была замечена современная чашка, и которая, как оказалось, даже не принадлежит Starbucks", - отмечает издание, передает Корреспондент.

Картонный стакан, показанный в четвертом эпизоде саги, имел логотип, напоминающий логотип Starbucks. Эта информация стала массово распространяться в соцсетях.

Позднее стало известно, что кофе был принесен одной из артист и ее действия были не умышленными. Команда случайно недосмотрела, что чужеродный элемент попал в кадр. При этом эпизод стал поводом для широкого обсуждения в соцсетях.

Приблизительный доход компании Starbucks после непреднамеренной рекламы озвучил гендиректор по маркетингу Hollywood Branded Стейси Джоунс.