Пропускной пункт "Косауц” возобновил работу

После перерыва в несколько часов таможенный пост паромного типа "Косауц" возобновил свою работу. В настоящее время все таможенные посты работают в нормальном режиме.

Пропускной пункт паромного типа "Косауц" временно приостановил свою деятельность из-за повышения уровня воды в Днестре. Желающие пересечь границу могут выбрать для этого пропускной пункт паромного типа „Сорока” или автотранспортный пункт пропуска "Отачь", передаёт IPN со ссылкой на информацию, предоставленную Таможенной службой.

Директор Агентства "Apele Moldovei" Андрей Антоневич сообщил , что уровень воды в Днестре вырос из-за дождей, прошедших в последние дни, и что в течение максимум двух дней вода спадёт.