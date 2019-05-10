Движение на нескольких улицах Кишинева будет перекрыто 13 мая

Дорожное движение по ул. Армянской в периметре ул. Митрополит Варлаам и пр. Штефан чел Маре будет приостановлено в понедельник, 13 мая, с 07.00 до 16.00.

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что дорожное движение будет приостановлено в связи с выполнением работ по очистке деревьев. Во время вмешательства профильных служб движение микроавтобусов 116, 129, 175 и 192 будет перенаправлено. Они будут курсировать с ул. Армянской по пр. Штефан чел Маре, ул. М. Еминеску и далее по установленному маршруту, передает IPN.

С 8 мая по 23 мая частично приостановлено дорожное движение по ул. Буребиста, угол с ул. Сармизегетуса. Ограничения движения связано с проведением работ по ремонту теплосети в этом районе.