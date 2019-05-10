Звезда Игры престолов намекнул на второго дракона

Актер заявил, что в пятом эпизоде финального сезона сериала может появиться еще один дракон.

Актер Йохан Филип Асбек, который известен по роли Эурона Грейджоя в сериале Игра престолов, опубликовал неоднозначное сообщение, в котором намекнул на появление еще одного дракона. Об этом он написал в Instagram.

Асбек выложил на своей странице снимок со съемок недавно представленного четвертого эпизода и добавил комментарий: "...Не могу дождаться пятого эпизода...вы можете увидеть дракона...или двух...или ни одного", передает Корреспондент.

Он также сиронизировал по поводу возможного стакана из-под кофе, или же печенья популярной марки, отсылая к нашумевшему киноляпу.