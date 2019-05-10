ООН ищет $4,2 млрд для 20 млн голодающих в Йемене

Призыв ООН помочь накормить 20 млн голодающих в Йемене позволил собрать только 14% от необходимой суммы, необходимо найти еще $4,2 млрд, заявил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Деньги необходимы, "чтобы обеспечить 20 млн человек продовольствием, водой и медицинской помощью", отметил Хак, сообщает РИА "Новости". По оценкам ООН, почти 10 млн человек находятся в одном шаге от голода, и "ООН и ее партнеры делают все возможное для оказания помощи этим людям и уменьшения опасности голода", подчеркнул Хак.

Продовольственная помощь в Йемене оказана в марте для 10,6 млн человек - "больше, чем в любой другой месяц". В предстоящие месяцы Мировая продовольственная программа намерена расширить масштабы своей деятельности с тем, чтобы помощь охватывала 12 млн человек в месяц, добавил представитель ООН, передает Вести.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 г. На стороне правительства с марта 2015 г. выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

В декабре 2018 г. стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые проведены под эгидой ООН в Швеции. Сторонам удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче порта хуситами под контроль ООН.