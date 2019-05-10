В американском штате Вирджиния освобождена бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, ранее носившая имя Брэдли и принявшая решение о смене пола во время отбывания тюремного заключения.
Мэннинг была взята под стражу в начале марта текущего года, когда отказалась дать показания перед присяжными в суде по делу о деятельности WikiLeaks, и провела в тюрьме 62 дня.
Причиной отказа от дачи показаний стала ее неуверенность в конфиденциальности судебного процесса. Вновь Челси Мэннинг предстанет перед присяжными 16 мая, но если она по-прежнему будет отказываться от дачи показаний, то может быть признана виновной в неуважении к суду и снова помещена под стражу, передает Корреспондент.
В 2010 году рядовой первого класса сухопутных войск США Брэдли Мэннинг был арестован за передачу ресурсу WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеозаписи авиаударов по Ираку, в результате которых погибли мирные люди. Эта утечка секретных материалов стала самой крупной на тот момент в истории США.
В 2013 году Брэдли Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. Во время отбывания тюремного заключения он сменил пол на женский, а имя на Челси. В январе 2017 года по решению президента США Барака Обамы Мэннинг была помилована и уже в мае того же года вышла на свободу.
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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vox.publika.md