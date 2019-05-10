Владелец Amazon представил прототип нового лунного модуля

Глава и основатель американской компании Amazon, владелец аэрокосмической компании Blue Origin, миллиардер Джефф Безос представил в Вашингтоне прототип космического аппарата для высадки на поверхность Луны.

По мнению предпринимателя, настало время вернуться на Луну, и на этот раз — чтобы остаться. В ходе презентации участникам мероприятия был продемонстрирован макет аппарата, получившего название Blue Moon, в натуральную величину.

Джефф Безос сообщил, что разработка посадочного модуля велась на протяжении трех лет, передает ТАСС. По замыслу разработчиков, он сможет совершать мягкую посадку на поверхность спутника Земли, неся полезную нагрузку массой от 3,6 до 6,5 тонны. Специально для посадочного модуля был разработан двигатель, первый пробный запуск которого будет проведен уже этим летом, передает Вести.

Как сообщалось, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что политикой нынешней американской администрации является возвращение на Луну в течение пяти лет.

В свою очередь, директор НАСА Джим Брайденстайн уверен, что в течение пяти лет Соединенные Штаты установят свое постоянное присутствие на Луне. При этом речь о постоянном присутствии людей на поверхности Луны не идет — там будут работать роботы и луноходы, люди же будут посещать спутник Земли, чтобы заниматься там наукой.