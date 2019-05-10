Француз добрался до Турции, путешествуя на тракторе в Индию

Путешественник планирует вернуться домой через год. Мужчина живет в фургончике, который возит с собой.

Путешественник из Франции Маре Жардан отправился в путешествие на тракторе. Мужчина поехал из Франции в Индию и уже достиг Турции, сообщает Daily Sabah.

Жители турецкого города Малкари, что на северо-западе страны, радушно встретили 53-летнего туриста. Они фотографируются с ним, расспрашивают о поездке и предлагают помощь. Сам Жардан говорит, что надеется на приятную прогулку, передает Корреспондент.

Путешественник отмечает, что это его жизнь и она ему нравиться, а путешествовать на тракторе он мечтал давно.

Француз едет на тракторе модели 1958 Massey Ferguson. Он возит с собой небольшой трейлер, в котором, по его словам, есть все необходимое.