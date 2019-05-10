Конюхов первым в мире пересёк Тихий океан на вёсельной лодке

Первый этап кругосветного путешествия на лодке занял несколько месяцев: 154 дня 13 часов и 37 минут.

Путешественник Фёдор Конюхов в очередной раз вошёл в историю — он стал первым, кто переплыл южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на вёсельной лодке. О завершении этого этапа кругосветки Конюхов сообщил на своём официальном сайте, передает Корреспондент.

Весь путь занял 154 дня 13 часов и 37 минут. Руководитель штаба экспедиции, сын Фёдора Конюхова поделился в Сети, что лодку "Акрос" уже тянут на буксире.

— Мы спустили надувную лодку и на ней, по верёвке, сплавились к Фёдору, забрали его и вернулись на яхту Australis. Фёдор на борту. Лодка "Акрос" у нас за кормой на 100 метровом буксировочный конце. Было сложно, но мы справились. Погодные условия очень тяжелые, встречный ветер 45 узлов, — пишет Оскар Конюхов.

Напомним, Конюхов отправился в одиночное кругосветное путешествие в конце прошлого года. Он стартовал из новозеландского города Данидин 6 декабря. Экспедицию он планирует закончить в 2021 году. Как уже писал Лайф, ранее любитель приключений впервые в мировой истории пересёк 55-й градус южной широты.