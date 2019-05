View this post on Instagram

Команде экспедиционного штаба Федора Конюхова на яхте Australis удалось взять лодку «Акрос» на буксир. Сообщает Оскар Конюхов: «Мы спустили надувную лодку и на ней, по верёвке, сплавились к Федору, забрали его и вернулись на яхту Australis. Федор на борту. Лодка «Акрос» у нас за кормой на 100 метровом буксировочный конце. Было сложно, но мы справились. Погодные условия очень тяжелые, встречный ветер 45 узлов». Fedor Konyukhov’s expeditionary support team aboard the “Australis” yacht managed to take the rowboat “Akros” in tow. Oscar Konyukhov reports: “We lowered an inflatable boat and rafted it to Fedor on a rope, took him aboard the inflatable boat and pulled it back to the “Australis.” Fedor is now safely on board the yacht. The rowboat “Akros” is being towed behind our stern on a 100-metre tow line. It was a difficult operation, but we managed to perform it all right. The weather conditions are very difficult, with a headwind of 45 knots.” #федорконюхов #capehorn #rowingboat #fedorkonyukhov #southernocean #akrosrowingboat