Гороскоп на май: астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет

Четырем знакам Зодиака в мае будет везти во всем, прогнозирует астролог. Астролог Павел Глоба выделил четыре знака Зодиака, которым в этом месяце будет везти, как никогда.

Гороскоп Овен

Очарование и харизма Овна в этот период будут творить чудеса, говорит астролог. "Умение себя подать, продемонстрировать лучшие стороны откроют перед вами многие двери. В мае можно воспользоваться талантами, чтобы добиться высот в работе, получить новую должность или сменить работу на более перспективную",передает Униан.

Гороскоп Близнецы

Звезды сулят, что май 2019 года для Близнецов станет месяцем великих достижений в работе. "Больших успехов добьются работники социальной сферы, журналистики, кинематографии. Не менее удачный период и у Близнецов занятых в иных сферах. Во второй половине месяца важно не пропустить момент для демонстрации своих профессиональных качеств. Своевременная подача информации, владение целями и секретами выполнения плана – ваш гарант прорыва в рабочей сфере".

Гороскоп Лев

По словам Глобы, для Льва наступает благоприятный период сбора "урожая". "В это время вы можете спокойно отдыхать, нежиться под лучами ласкового весеннего солнца. Наработанный в коллективе авторитет будет работать на вас, семья по заслугам оценит ваш труд и даст возможность отдохнуть. Вас ожидает приятный сюрприз от любимого человека. Также порадуют дети, чем бы они ни занимались в данное время".

Гороскоп Рыбы

"Признание, восхищение и заслуженная награда поджидает представителей знака Рыб. В мае произойдут интересные встречи, одна из которых может перерасти в страстный роман. Острожными следует быть лишь семейным Рыбам. Адюльтер – не то, что сейчас нужно вашей семье".