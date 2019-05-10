Рабочий железной дороги попал под поезд, когда косил траву на путях

Житель села Ленкэуць Окницкого района попал под локомотив. Он косил траву на путях, помогая отцу-железнодорожнику.

Машинист сигналил, но мужчина не услышал гудок из-за шума косилки. Произошло это на глазах его матери, та кричала, пытаясь предупредить сына, но криков он тоже не слышал.

Пострадавшего доставили в окницкую районную больницу, а позже перевели в бельцкую, в отделение травматологии. У него сотрясение мозга, контузия внутренних органов и травма колена. Жизнь пациента, по словам врачей - вне опасности.