В Вадул-луй-Водах открыли сезон прыжков с парашютом

На аэродроме в Вадул-луй-Водэ открыли сезон прыжков с парашютом. Смельчаки, решившиеся на это впервые, прошли шестичасовой инструктаж, а первый раз прыгнули в тандеме с профессиональным инструктором.

"Это будет мой первый прыжок. Я считаю, что любой мужчина должен сделать это хотя бы раз в жизни, чтобы понять, что такое настоящий страх, и как можно его перебороть".

Приземлившись, новички поделились впечатлениями.

Юлиан Иванов прыгает с парашютом почти полвека. Говорит, сначала не думал, что сохранит увлечение на всю жизнь.

"Тогда у меня не было такого энтузиазма, но я переехал в Кишинев, и меня это увлекло. Сейчас я инструктор-волонтер, иногда участвую в соревнованиях".

Василий Капанджи свой первый прыжок сделал 15 лет назад. Он стал первым в Молдове международным судьёй по парашютному спорту.

Стоимость прыжка с парашютом варьируется от 90 до 220 евро.