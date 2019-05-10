Румынские дипмиссии 26 мая не будут выдавать жителям Молдовы с румынским гражданством удостоверения личности или паспорта. В связи с этим людей просят забрать документы заранее, если они хотят принять участие в выборах в Европарламент. Об этом сообщил посол Румынии в Молдове.
"Консульские отделы будут работать только в срочном режиме и оказывать только консульскую помощь", - сказал посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ.
Даниел Ионицэ также отметил, что воспользоваться своим правом голоса можно будет на основании любых действительных документов.
"Дипломатический паспорт, электронный дипломатический паспорт, служебный паспорт, электронный служебный паспорт, обычный паспорт, обычный электронный паспорт, обычный временный паспорт, идентификационная карта, временная идентификационная карта, электронная идентификационная карта и удостоверение личности", - добавил Даниел Ионицэ.
Для граждан Румынии в Молдове откроют 36 избирательных участков, на один больше, чем во время предыдущих выборов в Европарламент.
"Эти выборы важны, в том числе для Молдовы, которая продолжает выражать интерес к евроинтеграции".
По данным МИДа соседней страны, для румынской диаспоры будет открыт 441 избирательный участок - на 251 больше, чем на прошлых выборах. Из них 76 будет в Италии и 50 в Испании.
В Румынии будут избраны 32 депутата Европарламента.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md