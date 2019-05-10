Певицу МакSим планируют выписать из больницы через неделю

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) планируют через неделю выписать из больницы, с каждым днем она чувствует себя все лучше, сообщила РИА Новости в пятницу ее представительница Маргарита Соколова.

"Самочувствие с каждым днем все лучше и лучше, идет на поправку очень хорошо, ждем выписки, думаю, что через неделю-полторы", - сказала собеседница агентства, передает РИА Новости.

Ранее Соколова написала на странице в Instagram, что МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на съемки клипа "Абонент недоступен".

Позднее в разговоре с РИА Новости Соколова отметила, что жизни артистки ничего не угрожает и делается все необходимое для ее скорейшего выздоровления после аварии.