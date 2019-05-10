На румынской границе разбился вертолет контрабандистов

На украино-румынской границе пастух нашел разбитый вертолет.

Авария могла произойти несколько недель назад, поскольку тело пилота обнаружили уже на стадии разложения, передает Корреспондент.

Вблизи украино-румынской границы, на территории села Сепинца, что является центром одноименной коммуны в Румынии, разбился вертолет с контрабандой, сообщает издание Mukachevo.net со ссылкой на румынскую полицию и прокуратуру округа.

Летательный аппарат нашли в лесной посадке на местности, которая расположена вплотную к границе с Украиной. На другом берегу реки Тиса расположены украинские села Бедевля и Тересва Тячевского района Закарпатской области. Вертолет нашел местный пастух 9 мая.

По информации румынских СМИ, разбился гражданский вертолет российского производства Ка-26. Утверждается, что летательный аппарат пересек воздушное пространство Румынии нелегально и мог переправлять контрабанду, в частности, табачные изделия. На месте аварии обнаружили тело мужчины, который мог быть пилотом.

Некоторые румынские издания со ссылкой на собственные источники написали, что погибший пилот вертолета - это 48-летний белорус из Минска 1971 года рождения. Отмечается, что этот человек 5 марта отправился из столицы Беларуси поездом во Львов, а тогда в Мукачево, где впоследствии исчез.

В полиции предполагают, что авария могла произойти несколько недель назад, поскольку тело пилота обнаружили уже на стадии разложения. Предварительно установлено, что вертолет летел слишком низко, чтобы его не увидели пограничники. Воздушная машина задела деревья и рухнула.