В столице Колумбии Боготе в пятницу, 10 мая произошел мощный взрыв в пороховой мастерской, сообщает Noticias.
В результате инцидента четыре человека погибли и еще 30 пострадали, пишет Корреспондент.
Взрыв был настолько сильным, что затронул 17 близлежащих зданий.
В полиции уточнили, что взрыв прогремел в "коммерческой пороховой мастерской".
Из 30 раненых 18 - несовершеннолетние ученики находящейся поблизости школы, которая также была задета взрывом.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва.
¡MUCHA ATENCIÓN! Este video muestra el momento de la explosión en la Avenida Rojas con calle 70. #LoÚltimoEnLaCity pic.twitter.com/TAohFuerCw— Canal Citytv (@Citytv) May 10, 2019
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