В Японии автобус с пассажирами упал с обрыва

В Японии туристический автобус с 19 пожилыми туристами упал с обрыва, сообщает NHK. Ранены 14 человек, из них четверо в тяжелом состоянии.

Авария произошла на острове Хонсю. Группа из 19 пассажиров в возрасте старше 50 лет планировала отправиться в поход по горам, сообщает mir24.tv.

По предварительным сведениям, виновником происшествия стал водитель автобуса, который оставил автобус на парковке, не поставив на стояночный тормоз. В результате транспортное средство покатилось и упало с 10-метрового обрыва.