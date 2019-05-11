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В Японии автобус с пассажирами упал с обрыва
// фото: Youtube/ANNnewsCH
10:17, 11 May 2019
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В Японии туристический автобус с 19 пожилыми туристами упал с обрыва, сообщает NHK. Ранены 14 человек, из них четверо в тяжелом состоянии.

Авария произошла на острове Хонсю. Группа из 19 пассажиров в возрасте старше 50 лет планировала отправиться в поход по горам, сообщает mir24.tv.

По предварительным сведениям, виновником происшествия стал водитель автобуса, который оставил автобус на парковке, не поставив на стояночный тормоз. В результате транспортное средство покатилось и упало с 10-метрового обрыва.




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