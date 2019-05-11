Назван продукт для замены лекарств от диабета

Сыр является профилактическим средством против диабета второго типа – к такому выводу пришли исследователи из Альбертского университета (Канада), пишет MedicalXpress.

Проведенные исследования показали, что сыр может поддерживать нормальный уровень сахара в крови, поскольку молочный продукт снижает резистентность к инсулину. В результате он может использоваться как профилактическое средство от диабета, считают ученые, передает мир24.

Опыты проводились на мышах, разные группы которых кормили салом и сырами различной жирности. Сообщается, что у мышей, употреблявших сыр любого вида, снизилась резистентность к инсулину. По мнению исследователей, это указывает на то, что полезный эффект сыра может быть связан не с количеством жира, а с содержанием белка или кальция.