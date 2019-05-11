Умер оскароносный сценарист "Человека-паука" Элвин Сарджент

Известный американский сценарист Элвин Сарджент скончался в США в возрасте 92 лет, сообщает Deadline.

Дата и место прощания будут названы позже.

Сарджент родился в 1927 году. Вначале он писал сценарии для телесериалов, затем стал заниматься полнометражными лентами, передает РИА Новости.

Широкую известность ему принесли фильмы "Человек-паук 2", "Человек-паук 3: Враг в отражении", "Бумажная луна" и "Неверная".

Сценарист дважды получал статуэтку "Оскар" за фильмы "Джулия" и "Обыкновенные люди". Также был удостоен "Золотого глобуса" и премии BAFTA.