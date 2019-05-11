Ким Кардашьян стала мамой в четвертый раз

Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст в четвертый раз стали родителями. Об этом звезда поделилась с поклонниками на своей странице в Twitter. Мальчика в пятницу, 10 мая, родила суррогатная мать.

"Он уже здесь, и он идеален", - порадовалась Кардашьян в своем микроблоге. При этом она не уточнила деталей по поводу роста и веса. Имя также пока не раскрывается. Звезда добавила, что ребенок является близнецом младшей дочери Чикаго. "Я уверена, что он сильно изменится, но сейчас он выглядит так же, как она", – призналась Кардашьян, пишет korrespondent.net.

Ким Кардашьян родила двоих детей – дочь Норт и сына Сэйнта. После этого врачи предупредили звезду об угрозе жизни вовремя следующей беременности. Теперь детей для семьи вынашивают суррогатные матери.