Два КПП паромного типа временно закрыли из-за роста уровня воды в Днестре

Паромные переправы в Сороках и Косоуцах закрыли из-за роста уровня воды в Днестре.

Тем, кто отправляется в Украину, советуют пересекать границу на других КПП. Ближайший - в Атаках.

Паром в Косауцах прекращал работу и вчера. Движение возобновили через несколько часов.