Как работает интуиция согласно знаку зодиака

Наука астрология значительно продвинулась со времен своего возникновения и на сегодняшний день может предоставить своим адептам и просто любопытным людям обширную базу знаний о каждом из нас. Но не так много нам известно о самом нашем мощном союзнике – интуиции. Эта статься написана с целью познакомить тебя с ней поближе.

Что такое интуиция?

В двух словах, это совокупность всех наших сверхспособностей. У нее много определений и имен. Но, как бы ее ни называли, это способность знать, не зная. Без доказательств или физического контакта. Просто знать.

У каждого знака есть своя степень развитости этой сверхспособности. Чтобы ее определить, нужно составить Натальную Карту. Она дает более четкую картину, пишет vesti-ua.net.

Овен: Энергик-Интуит

Его способность чувствовать все разновидности энергии просто поражает. Энергия Ци протекает через каждое живое и уже умершее существо. Когда мы чувствуем любовь, ненависть или желание – это вибрации этой самой энергии на разной частоте. Овен – прирожденный эмпат с малых лет. Но, к сожалению или к счастью, большинство из них считает эту способность своей слабостью. Поэтому они считают очень важным уберечь себя от всех жизненных разочарований, выстраивая вокруг себя плотные и высокие стены. И всегда, когда бы их не поджидала опасность, они очень быстро и правильно реагируют. У них очень хорошо развита интуиция: они успеют защитить себя и своих близких.

Ладан поможет Овнам бороться с негативной энергией. Он усилит ауру и поможет быть смелым и крепким воином, способным защитить своих любимых.

Телец: Детектор Зла

Для него, как самого плодородного и семейного знака, все определяется очень просто: любовь – не любовь. Увлеченность – скука. У него просто неутомимая жажда по чувственным взаимоотношениям и удовольствиям. Они любят дарить и ощущать радость, чувство благословения. И это все на уровне одних инстинктов. И если кто-либо пытается нарушить их покой и безопасность, Телец почувствует это сразу и даст отпор. Телец готов делиться своими богатствами, любовью и секретами, но далеко не со всеми. Это доступно только узкому кругу людей. И, если твои намерения не чисты, даже не пытайся туда попасть.

Изумруды оберегают чувственную натуру Тельца.

Близнецы: Читающий Мысли

Знак Воздуха под властью Меркурия: для него мир – это бесконечное приключение, кладезь идей, слов, мудрых мыслей. Их воздух переносит на большие расстояния души, энергию. Близнецы, истинное дитя Воздуха, направляемый Меркурием, читает других, как открытую книгу. Даже просто находясь рядом с человеком, они могут узнать о нем все. Это иногда пугает. А знаешь почему они это умеют? Потому что они редко зависят от мнений других людей. Ими движет чистое любопытство. И еще любовь и жажда познаний!

Кварц оградит Близнецов от дурных мыслей.

Рак: Истинный Эмпат

Этим знаком управляет Луна и он не может не ориентироваться в своей интуиции, как рыба в воде, хоть он и не Рыбы. Хоть они не всегда понимают какими знаниями обладают, их нутро всегда их верный советчик. Знак Рака управляет областью живота. Всегда, когда интуиция хочет что-то подсказать Раку, он почувствует это странное щекотание в животе. Кажется, это называется «бабочки»? Верь этому ощущению. Ведь слова могут быть ложными… А чувства?

Лунный камень поможет Раку защитить свое сердце.

Лев: Радар Сердец

Львы могут быть чрезмерно активными, прямолинейными экстравертами, но у них есть предназначение, которое заметно не всем. Их тайное лицо. Почему? Потому что им известно, что у них есть значительная сила. И они знают, что она должна храниться в тайне. Благодаря этой силе они всегда могут определить кто из окружающих их людей движется к заветной цели, а кто сдался, утратил веру во все, и в себя самого. Этот знак имеет тонкую, но сильную связь с Божественным. И потому они чувствуют наличие или отсутствовать этой связи у других. Если они будут развивать свой дар, они действительно смогут изменить мир! Они умеют дарить людям самое важное для этого: надежду!

Золото. Этот метал поможет им полностью развить свой потенциал. Если носить золотые украшения, можно направить свои силы в правильное русло.

Дева: Сканер Здоровья

Этот товарищ по природе своей всегда в курсе всего, что происходит с его телом и душой. И не только: еще и всего, что происходит вокруг него. И у всех, кто вокруг него. Как радар, срабатывающий на любую неприятность или болезнь. И реагируют они на этот сигнал молниеносно. Если ты заметил, что Дева о чем-то беспокоится – тебе тоже стоит. Они ведь чувствуют энергию каждого живого существа. Из Дев получаются прекрасные доктора, ветеринары и медсестры: они всегда чувствуют, если что-то идет не так.

Рубин поможет Деве блокировать действие энергетических вампиров и паразитического воздействия против самого себя и тех, кто дорог.

Весы: Миротворец на уровне Инстинкта

Для Весов – все, что происходит вокруг – это потоки энергии. Уже с раннего детства они улавливают все-все и от них ничего не скроешь. Они прослеживают во всем Божественный План Высшей Силы. И они могут чувствовать и воссоздавать баланс этих самых сил. Любое нарушение этого баланса причиняет им сильную боль. Они очень нуждаются в мире и спокойствии. У них есть сильная связь с природой и окружением. Умиротворение – лучшее лекарство для них.

Шалфей и Лаванда – лучший помощник в восстановлении душевного покоя и баланса сил.

Скорпион: Охотник за Секретами

Если ты знаешь хоть одного Скорпиона, то ты знаешь, что от него ничего не утаишь. И даже малейшую твою попытку сделать это они сразу почуют. У них встроенный детектор лжи. Так что… Не рискуй лишний раз, договорились? Так же хорошо, как ложь, они чувствуют и малейшие возможности для саморазвития. И, как только они их почуют, они тут же отдаются им самоотверженно и идут до конца.

Обсидиан (вулканическое стекло) – лучший друг Скорпиона. Он поможет усилить его способности и защитит от пустоты и тьмы, которые затягивают, как черные дыры в космосе.

Стрелец: Вычислитель Мудрости

Их благословил Царь Богов греческой мифологии Зевс (Юпитер). Он всегда дает им порыв ветра удачи, под их расправленный парус. Ведь их путь – постижение мудрости настолько глубоко, насколько это возможно. Поэтому они встречают на своем пути мудрейших из учителей, из темных, и светлых – они притягиваются к Стрельцу, как магнитом. Так они находят путь в этом таинственном мире. По мере их взросления они начинают с легкостью распознавать правду и ложь. И следовать тем, кто следует истине. Хотя они всегда будут стремиться превзойти и их. Они верят, что это познание и есть смысл их жизни, и они не остановятся никогда. Ведь разве можно знать все? Нет. А значит, это путь вечный.

Авантюрин – это форма Кварца, которая способна очень сильно помочь Стрельцу на этом пути.

Козерог: Чувствующий Силу

Козерог – дитя Сатурна, считавшегося древним богом времени. Козерог всегда знает как найти свое место в обществе и это точно будет привилегированное место. Как они это делают? Они чувствуют кто из их окружения обладает силой. Хотя мало кто их Козерогов подозревает, что эта способность подарена ему Сатурном, они всегда умеют ставить цели и знают, как их достичь. И хоть они действительно очень тяжело работают и заслужили все блага, которые имеют, один из секретов их успеха – это умение расположить к себе сильных мира сего. И мира финансов и политики тоже. Они очень бывают впечатлены силой Козерога и стремятся всегда их поддержать и помочь в развитии, становлении и воплощении Высшего Предназначения.

Пало Санто поможет Козерогу войти в чуткий контакт с древним богом времени и улучшить себя на максимум.

Водолей: Изменяющий Реальность

Один из самых сильных интуитов. Почему? Позволь объяснить. Мы все окружены энергией Ци, она циркулирует в нас, через нас, и через все: живое или мертвое. Все, что мы делаем – из-за этой энергии. И каждое наше действие влияет на нее. Это некая космическая «матрица». Водолей – единственный, кто может чувствовать все изменения в этой матрице. Они всегда знают что происходит, в глобальном смысле. И, если они научатся доверять своим чувствам, не будет для них ничего неподвластного.

Розмарин – идеальное растение, помогающее очистить ауру от всего негатива.

Рыбы: Видящий Дух

Это настоящие Медиумы. С детства они чувствуют силу во всем и это не может не наложить на их жизни отпечаток. Пусть и в дальнейшей жизни эта паранормальная активность в основном проявляется в их снах и мечтах, при желании они могут научится общаться с духами, как с живыми людьми. Рыбы – это духовные маяки, светоч во тьме, направляющий заблудшие души. Неважно умерших или ныне живущих.

Жемчуга помогут пробудить экстрасенсорные способности Рыб, носи их, чтобы связаться с духами. Это продемонстрирует твою готовность к контакту. Но не носи их, если чувствуешь грусть!