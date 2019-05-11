В театре "Лучафэрул" представили новое прочтение пьесы о персонаже народных сказок Пэкалэ

Премьера в республиканском театре "Лучафэрул". Здесь представляют новое прочтение пьесы Петре Дулфу о персонаже народных сказок Пэкалэ. Актеры уверены - эта история актуальна всегда.

"Можно сказать, что я готовился к этой роли все свои 32 года. Я в жизни похож на Пэкалэ. Нет, я никого не обманываю, наш Пэкалэ - положительный персонаж, настоящий народный герой", - сказал актер Джиджи Табарча.

"Моя роль казалась мне трудной, пока я не придумал этот образ священника. Нужно не просто надеть рясу, нужно примерить роль на себя, чтобы показать что-то зрителям", - сказал актер Валентин Мунтяну.

Поставил спектакль Ион Житарь, для него это режиссерский дебют.

"В последнее время мы видим только героев американских мультфильмов. Их стало так много, что мы забыли своих сказочных персонажей", - сказал режиссер Ион Житарь.

"Думаю, нам удалось сделать великолепный спектакль, с отличной музыкой, народными костюмами, с замечательными декорациями, которые создал Адриан Суручану. Задействована в нем почти вся наша труппа", - сказал директор театра "Лучафэрул" Юрие Сувейкэ.