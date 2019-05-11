Человеческий фактор: за последние полвека вымерли 20% животных

В результате активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека за последние 50 лет порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда. К такому выводу пришла Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), опубликовавшая соответствующий доклад.

В исследовании приняли участие более 400 ученых. В течение трех лет занимались анализом данных 15 тысяч открытых и государственных источников. Они выяснили, каждый пятый вид за минувшие полвека вымер, а порядка миллиона видов животных на Земле находится под угрозой вымирания. В частности, это касается около 40% амфибий, 33% кораллов и около трети морских млекопитающих и других. Все это стало результатом действия антропогенного фактора, передает мир24.

«Человечество само разрушает основы своей экономики и средства к существованию и, согласно проведенному моделированию, ни по одному из сценариев не перестанет это делать к 2050 году, а может, и еще дольше, если не будет проведена фундаментальная реорганизация принципов существования человека на планете», – отметил руководитель исследования Роберт Уотсон.

Исследователи также подсчитали, что объем добычи возобновляемых и невозобновляемых ресурсов составляет порядка 60 миллиардов тонн, что практически в два раза выше показателя 1980 года. Производство сельхозпродукции выросло на 300% с 1970 года. Сейчас на нужды сельского хозяйства и животноводства в мире тратится порядка 75% пресной воды. При этом продуктивность земной поверхности за указанные годы упала на 23%.

Огромный урон нанесен водной экосистеме: с 1980 года объем мусора из пластика в морских, и не только, водах вырос в 10 раз. Ежегодно в Мировой океан сбрасывается порядка 300–400 тонн токсичных отходов и тяжелых металлов. В результате образовалось около 400 «мертвых зон», по площади превосходящих Великобританию и занимающих 245 тысяч квадратных километров. Также с 1992 года вдвое увеличилась площадь городов, отмечается в докладе.