Тонны нефти вытекли из танкера в судоходный канал в США

Тонны нефтепродуктов вытекли в воду после столкновения танкера и буксира с нефтяными баржами в США.

Инцидент произошел в Хьюстонском судоходном канале в штате Техас. В результате происшествия одна баржа опрокинулась, при этом каждая перевозила около 25 тыс. т нефтепродуктов, передает Известия.

Точной информации о масштабах разлива пока нет. Информация о пострадавших также не поступала. В операциях по ликвидации задействованы сотрудники спасательных служб, ведется мониторинг качества воздуха.