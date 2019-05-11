Французские депутаты приняли законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Во Франции одобрили проект восстановления собора Парижской Богоматери. Французское Национальное собрание обсуждало его 13 часов. Теперь документ направят на рассмотрение в Сенат, заседание верхней палаты пройдет 27 мая, сообщает телеканал «МИР 24».

Авторы предлагают дать налоговые льготы тем, кто внесет пожертвования на ремонт собора. Закон также упростит принятие ряда решений по реставрации, включая освобождение от некоторых норм проведения государственных закупок. Помимо этого, речь идет о создании специального комитета по надзору за расходованием собранных средств, передает мир24.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло во время ремонтных работ. Полностью уничтожены деревянная крыша и шпиль. Он упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.