В Окнице мужчина помогал отцу косить траву возле рельсов и был сбит локомотивом

30-летний сын сотрудника предприятия "Железная дорога Молдовы", который решил помочь отцу скосить траву возле рельсов, был сбит локомотивом. Товарный поезд ехал из Окницы в сторону Вэлчинец.

Машинист дал предупредительный гудок. Однако молодой человек его не услышал из-за шума газонокосилки. Пострадавшего доставили в окницкую районную больницу в тяжёлом, но стабильном состоянии, передает canal3.

По словам врачей, пострадавший был госпитализирован с сотрясением мозга, контузией почек и серьёзной травмой левого колена. Жизнь пациента находится вне опасности.