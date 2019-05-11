В Молдове началась пора свадеб: что предлагают невестам наши специалисты

Началась пора свадеб. Каким будет праздник - зависит от того, сколько на него готовы потратить.

В агентствах по организации торжеств говорят, что в последнее время клиенты отходят от традиций и стремятся быть оригинальными. В этом случае, на помощь приходят дизайнеры.

Специалисты рекомендуют устроить неповторимый праздник, который к тому же обойдется дешевле.

Не скупятся на советы и модельеры. Они предлагают невестам необычные наряды.

"В этом году в моде платья со множеством пайеток, цвета слоновой кости и в розовых оттенках. Также невестам очень нравятся наряды с глубоким V-образным декольте. Таким образом, они хотят подчеркнуть свою женственность и красоту", сказала консультант, Алёна Гилецки.

Стоимость свадебного платья, взятого напрокат, начинается от нескольких сотен евро.

В случае покупки цена наряда может достигать нескольких тысяч.