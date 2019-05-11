Итальянец открыл в Молдове самый большой питомник растений

Бизнес в Молдове по-итальянски. Потомственный аграрий из Пистои открыл в пригороде Бельц питомник - самый большой в республике.

"Такой земли, как в Молдове, нет больше нигде в Европе. Это как нефть для арабов. Земля в Молдове - настоящее золото. Не нужно никаких удобрений", - сказал владелец питомника Роберто Меничи.

Большую часть растений из этого питомника отправляют за границу. Они украшают частные сады и городские парки в Италии, на Ближнем Востоке, в Беларуси и России. Здешние голубые ели, липы и каштаны посадили в Сочи в преддверии Олимпиады 14-го года.

"Для перевозки нужны большие грузовики. В каждый помещается максимум 10 деревьев. В Россию доставляем за четыре дня, в Италию за пять, в Баку, например, за восемь", - Роберто Меничи.

Управляет Роберто питомником вместе с супругой Светланой. Заняты здесь больше 20-ти человек из окрестных сел. Марина Брагарь ухаживает за розами.

"Именно в питомнике я занимаюсь тем, что мы выбираем сорта, срезаем, обрабатываем их, подготавливаем их к продаже, посадке. Нравится тем, что не нужно никуда уезжать, можно работать в Молдове", - сказала работница питомника Марина Брагарь.

Питомник - недалеко от села Старая Добруджа. Большинство местных жителей культивируют розы. В селе - около четырех миллионов розовых кустов.