Бристольский университет в Великобритании проведёт для своих студентов "уроки счастья". Об этом сообщает The Independent.
Курс продлится 12 недель. Его будет вести профессор психологии Брюс Худ. Он объяснит учащимся, как достичь счастья. Необычные занятия решили сделать после того, как несколько студентов вуза покончили с собой в течение последних трёх лет, передает life.
Лекции начнутся в сентябре и будут проходить раз в неделю. Студентам дадут на выбор задания, которые они будут выполнять между занятиями. Во время учебной программы их будут учить больше спать, медитировать, выражать благодарность людям и делать добрые дела.
Комментарии
- Полиция расследует дело журналиста, пошутившего о сыне Меган Маркл
- Рыбак поймал рыбу с кольцом внутри и, решив, что это знак, сделал предложение
- В США клоун напугал целый город, заманивая детей конфетами
- Французские депутаты приняли законопроект о восстановлении Нотр-Дама
- Как работает интуиция согласно знаку зодиака
- Магнитные бури в мае: когда обрушатся на Землю и как защититься
- Гороскоп на май: астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет
- Конюхов первым в мире пересёк Тихий океан на вёсельной лодке
- Экс-информатор WikiLeaks снова вышла на свободу
- Таракан чуть не сорвал речь президента Филиппин
- Кишинев настаивает на организации ознакомительного визита на склад вооружений в Кобасне
- Полиция расследует дело журналиста, пошутившего о сыне Меган Маркл
- Рыбак поймал рыбу с кольцом внутри и, решив, что это знак, сделал предложение
- Японцы испытают самый быстрый пассажирский поезд
- В Японии 160 человек застряли на горнолыжном подъемнике
- На румынской границе разбился вертолет контрабандистов
- Магнитные бури в мае: когда обрушатся на Землю и как защититься
- Гороскоп на май: астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет
- Выборы в Европарламент: для молдаван с румынским гражданством откроют 36 участков
- ДТП в Хынчештском районе: пострадала 30-летняя женщина
- Майя Санду выступает против георгиевской ленты
- В Молдове трое маленьких детей живут практически одни: мать бросила, а отец на заработках
- В Подмосковье наемный киллер всадил семь пуль в уроженца Молдовы
- Бывший замминистра иностранных дел Молдовы: отныне любой, кто поддержит ACUM для меня нерукопожатен
- ПОЗОР! Бывшая министр образования Майя Санду не знает дату завершения Второй Мировой войны
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md