ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.

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