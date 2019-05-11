Японцы испытают самый быстрый пассажирский поезд

Япония планирует провести испытания нового сверхскоростного пассажирского экспресса "Синкансэн".

Отмечается, что поезд может развить скорость до 400 км/ч. Таким образом, он будет быстрее китайского "Фусин", скорость которого достигает 350 км/ч. Экспресс состоит из 10 вагонов. Его планируют запустить к 2030 году, передает life.

Поезд испытают в ночное время. Маршрут пройдёт между городами Сендай и Аомори. Дистанция составит 280 километров.