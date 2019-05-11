Рыбак поймал рыбу с кольцом внутри и, решив, что это знак, сделал предложение

На что только не идут парни, чтобы сделать запоминающееся предложение руки и сердца. Кольцо в бокале шампанского, внутри десерта, на дне корзины с подарками... Но 50-летнему Кристоферу Эггингтону из Линкольншира, Англия, даже не пришлось ничего придумывать — природа постаралась за него, пишет Mirror.

Решив отдохнуть, Кристофер и его 48-летняя девушка Сандра Бидгуд отправились к озеру. Набрав новых снаряжений и снастей, мужчина принялся удить. Но так как рыбачил Крис больше из спортивного интереса, почти всю рыбу он отпустил. Вечером, передав улов Сандре, Крис услышал от неё восторженный писк. Оказывается, в одной из рыбин обнаружилось обручальное кольцо, пишет Лайф.

"Я не специально засунул кольцо в рыбу. Но сделать предложение я подумывал уже давно. Видимо, нужен был намёк от одного чешуйчатого друга".

Крис и Сандра встречались уже пять лет, и мужчина просто ждал подходящего момента. Сразу после рыбалки он собирался купить любимой кольцо, но теперь этого делать не придётся. Сандра согласилась на это, ведь нет ничего символичнее, чем кольцо из рыбы, подаренное мужем-рыбаком.