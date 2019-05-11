Полиция расследует дело журналиста, пошутившего о сыне Меган Маркл

Британская полиция начала расследование в связи с жалобой журналиста Дэнни Бейкера, уволенного компанией BBC после публикации расистского твита о сыне Меган Маркл. Об этом пишет The Sun.

Как известно, Бейкер опубликовал "шуточную" по его словам фотографию пары, держащую на руках маленькую обезьянку. К снимку он добавил комментарий, гласящий: "королевского младенца выписали из роддома", передает Корреспондент.

За свой твит журналист был уволен с работы. Специалисты расследуют дело и намерены дать оценку жалобе Бейкера.