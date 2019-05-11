Кишинев настаивает на организации ознакомительного визита на склад вооружений в Кобасне

Кишинёв настаивает на организации ознакомительного визита на склад вооружений в Кобасне. Об этом заявила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник по итогам переговоров со специальным представителем ОБСЕ. По ее словам, инспекция необходима для исключения вероятных угроз.

"Для нас важна как национальная безопасность, так и региональная. Этот склад - недалеко от украинской границы. Ясного отчёта о том, что там хранится, не было и нет. Вооружение на этом складе может стать причиной кризисной ситуации", - сказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

Необходимость инспекции с участием представителей ОБСЕ подтвердил и Франко Фраттини.

"Это вооружение представляет угрозу для населения. В этом вопросе необходим конструктивный подход. Пока он остается открытым, и я обещаю тщательно рассмотреть ситуацию", - сказал специальный представитель ОБСЕ Франко Фраттини.

В 2017 году Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием безоговорочного вывода российских войск и вооружения из Молдовы. По некоторым данным, на складах в Кобасне хранится около 20 тысяч тонн боеприпасов.

На встрече со спецпредставителем ОБСЕ также обсуждался недавний указ приднестровского лидера о включении в состав самопровозглашенной республики села Варница. Франко Фраттини подчеркнул, что этот вопрос без внимания не оставят.