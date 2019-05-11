На Сейшелах возродился вид птиц, вымерших 130 тысяч лет назад

Вымерший более 130 тысяч лет назад вид нелетающих птиц, кювьеров пастушок, вновь обнаружен на атолле Альдабра, входящем в Сейшельские острова, пишет Zoological Journal of the Linnean Society.

Ученые объясняют феномен итеративной эволюцией – развитием одного и того же вида из одинакового предка, но в разное время, передает мир24.

Примерно 136 тысяч лет назад уровень Индийского океана повысился, и атолл Альдабра скрылся под водой. В результате не умеющий летать кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri) погиб как вид. Однако спустя около 36 тысяч лет остров опять появился над водой, и сегодня исчезнувшая птица вновь его населяет.

Кювьеров пастушок входит в семейство белогорлых птиц, по размеру сопоставимых с курицей.