В столичном озере Валя Морилор всплыли на поверхность десятки мертвых рыб: что об этом говорят эксперты

В столичном озере, расположенном в парке Валя Морилор, всплыли на поверхность десятки мертвых рыб. Представители ассоциация "Зеленое хозяйство" заявили, что подобная ситуация случалась и ранее, только летом, когда на улице было очень жарко.

По словам представителей Центра экологических исследований, причиной этого явления может быть повышенное загрязнение воды.

"Река Дурлешть, которая впадает в озеро Валя Морилор, также может быть одной из причин мора рыбы", – считает глава Центра Аркадий Ляху.

Представители ассоциации "Зеленое хозяйство" не исключают того, что кто-то использовал электроудочку, что привело к массовому поражению рыбы в озере.

Специалисты взяли пробы воды, чтобы выяснить, почему рыба погибла. Результаты анализов быдут готовы через несколько дней.