В киевской квартире нашли тела супругов и истощенного ребенка

В квартире одной из многоэтажек Днепровского района Киева в субботу, 11 мая, обнаружили тела двоих человек и истощенную двухлетнюю девочку, сообщает Информатор.

Отмечается, что ребенка госпитализировали.

Как рассказали соседи погибших, они почувствовали неприятный запах на лестничной клетке и вызвали полицию и спасателей, передает Корреспондент.

Сотрудники ГСЧС вскрыли дверь и нашли тела мужчины и женщины. Также там находился ребенок - девочку двух лет на руках вынесли в машину скорой помощи.

Ранее погибшую женщину и ее дочку разыскивали в одной из групп района в соцсетях.

Соседи говорят, что семья была не благополучная - злоупотребляли наркотиками. В четверг, 2 мая, в квартире слышали скандал. После этого все пропали. На месте дежурят полицейские, спасатели и медики. Подробности произошедшего будут выяснять правоохранители.