Премьер-министр Павел Филип принял сегодня участие в открытии "Европейского городка-2019", организованного Делегацией ЕС в Молдове по случаю Дня Европы.
В своем выступлении премьер подчеркнул, что суть Европы - не в геополитике, а в людях. Это модель развития, основанная на демократии, свободе и понимании.
"Европа – это не только направление, Европа - это путь. Мы хотим вступить в Европейский союз, это наша цель. Сближение с Европейским союзом не делается через заявления, транспаранты и вувузелы. Сближение с Евросоюзом осуществляется с помощью конкретных фактов каждый день", - подчеркнул Павел Филип.
Председатель правительства подчеркнул, что мы должны думать и действовать в духе европейских ценностей. А Европа сегодня осуждает всех, кто выступает за разрушение, ликвидацию, уничтожение. Европа строит демократию, свободу и понимание. И это должны понимать и политики.
"Давайте станем европейцами благодаря мышлению и действиям, а не заявлениям. Давайте будем европейцами, преданно делая свое дело, действуя ответственно и становясь терпимее и лучше. Давайте каждый день вместе строить Европу здесь, дома, в Молдове", - сказал Павел Филип.
В свою очередь, глава Делегации ЕС в Республике Молдова Петер Михалко отметил, что отношения между Европейским союзом и Республикой Молдова остаются тесными. В числе основных достижений последних лет дипломат назвал экономические реформы, внедрение Соглашения о свободной торговле, рост экспорта на рынок ЕС и стабилизацию финансовой системы. Он призвал власти продолжать усилия по реформированию судебной системы, борьбе с коррупцией, укреплению правового государства.
В завершение премьер-министр РМ Павел Филип и глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко посетили площадки посольств стран-членов Европейского союза и правительственных учреждений, где была представлена информация о европейских проектах, внедряемых в нашей стране.
"Европейский городок" открыт в столичном парке Штефана Великого 11-12 мая, его посетители могут ознакомиться с культурой и кухней европейских стран, послушать музыку и посмотреть фильмы.
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