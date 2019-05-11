Синоптики рассказали о погоде в Молдове на ближайшие дни

В Молдову идет долгожденное потепление. По данным синоптиков, с сегоднешнего дня дневные температуры начтнут повышаться.

Завтра в Молдове ожидается переменная облачность, в северных районах возможны кратковременные дожди. В Бричанах и Сороках термометры покажут +20, в Бельцах 21. В Оргееве 22 выше ноля, в Тирасполе 23, в Леове еще на градус больше. В Комрате и Кагуле +25.

В Кишиневе этой ночью 11 градусов, завтра днем воздух прогреется до +23. Тепло, по прогнозам синоптиков, будет и в ближайшие дни. Температурный максимум составит от 24 до 26 с плюсом.

В то же время, в выходные, 18 и 19 мая, в некоторых регионах страны возможны осадки в виде дождя.