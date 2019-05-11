"Пусть села умирают": Моника Бабук рассказала, как по инициативе Майи Санду закрывали школы

"Пусть сёла умирают" - решила Майя Санду в бытность министром образования, когда по ее инициативе закрывали сельские школы. Об этом рассказала нынешний министр Моника Бабук, побывав в селе Фырлэдены Хынчештского района. Здешнюю школу недавно решили снова открыть.

"Когда дошли до одного из самых острых вопросов - финансирования образования - одна из коллег сказала Майе Санду: "Госпожа министр, если мы безоговорочно примем ваши предложения, часть молдавских сёл просто умрет. И знаете, что ответила госпожа Санду? Она сказала "пусть умирают". "Пусть села умирают, потому что мировая цивилизация родилась в городах", - сказала Моника Бабук.

Моника Бабук напомнила, что кабмин решил пересмотреть все решения об оптимизации школ. А также повысили зарплаты педагогам. С 2017-го базовые оклады выросли на 1700 леев. Это 49%.Когда министром была Майя Санду, рост составил 25%.

"Мы повысили пособия молодым специалистам с 45 до 120 тысяч леев. Педагогические колледжи в 2015 году, при Майе Санду, прекратили прием студентов. В частности из-за этого сейчас нам не хватает 2200 педагогов. Мы же решили, что в пяти педагогических колледжах снова будет 250 мест для зачисления", - отметила Бабук.

Также по решению кабмина 11 с половиной тысяч учителей бесплатно пройдут курсы повышения квалификации. А в результате прошлогодней реформы педагогам нужно заполнять меньше отчетов.

Майя Санду эти заявления пока не прокомментировала. На звонки она не отвечает.

Ранее в прессе опубликовали документ, подтверждающий, что Санду в бытность министром воспротивилась повышению единовременного пособия по рождению ребенка. А бывший министр труда и социальной защиты Руксанда Главан рассказала, что Майя Санду посоветовала матерям больше работать. "Детей должны содержать родители, а не государство", - заявила она.