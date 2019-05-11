Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы распространил сегодня предупреждение о повышении уровня воды в реке Прут, между населенными пунктами Унгены и Джурджулешты.
Гидрологический центр предупреждает, что с 11 по 25 мая ожидаются паводки, а на участке Унгены-Джурджулешты реки Прут уровень воды вырастет на 2-2,7 метра. В низменностях вода выйдет в пойму.
Повышение уровня воды на этом участке "связано с принятым 9 мая решением администрации гидроэлектростанции Костешты-Стынка увеличить объем сброса воды из водохранилища Костешты-Стынка (р. Прут) до 550 куб. м/с", - говорится в предупреждении.
Предыдущее гидрологическое предупреждение было распространено 2 мая, когда в результате сильных ливней в верховьях реки Прут (Украина) сформировался дождевой паводок. По данным гидрологического центра, 2-5 мая уровень воды вырос на участке между селом Крива и городом Костешты.
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