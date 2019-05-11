В Старом Оргееве проходит кемперский съезд

В Старом Оргееве проходит кемперский съезд. Любители автотуризма из нескольких стран разбили здесь целый городок. Для них это возможность обменяться опытом и осмотреть местные достопримечательности.

Дан и Корнелия Константинеску - первопроходцы автотуризма в Румынии. Четыре года назад они оставили работу и начали собственный онлайн-бизнес. На вырученные деньги купили автодом, в котором объездили уже 20 стран.

"У нас родилось еще двое детей. Софии уже три с половиной года, мы уехали, когда я была беременна. Младшего сына мы зачали в Болгарии, а родился он в Хорватии", - сказала участница фестиваля из Румынии Корнелия Константинеску.

Один из организаторов фестиваля - Александр Кожокарь - несколько лет сам путешествует в доме на колесах и продвигает этот вид отдыха в Молдове. Он - основатель первого в республике сервиса по аренде кемперов.

"Буквально за месяц дали клич, собрались, даже приехали гости из Румынии, из Украины к нам в страну. Это говорит о том, что у нас есть потенциал, новое направление, которое можно развивать в стране", - сказал организатор Александр Кожокарь.

Группа туристов из Одессы путешествует в домах на колесах с 2011 года. В Молдову они приехали впервые

"Нас приехало три семьи, ожидаем еще одну. Все с детьми, если вы заметили. По большому счету, все приехали сюда отдыхать. Места у вас прекрасные, есть на что посмотреть. Думаю эту тему надо развивать и двигать вперед", - сказал участник фестиваля из Украины Александр Семенец.

Фестиваль кемперов в Старом Оргееве продлится до 12 мая.