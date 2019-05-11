В Гратиештах прошел чемпионат по оборонительной стрельбе

Более 30 участников из Молдовы, Румынии и Украины собрал чемпионат по оборонительной стрельбе в Гратиештах. Подготовили для них несколько маршрутов. Стрелять приходилось на ходу, из разных позиций и все это - на время.

"Это один из самых сложных турниров, на которых я бывал. В этом спорте важна концентрация, нужно забыть обо всем. И это здорово", - сказал участник из Румынии Штефан Оане.

Оксана - единственная женщина среди участников соревнований. Стрельба для нее - давнее хобби.

Организаторы строго следят за соблюдением техники безопасности.

Соревнования по оборонительной стрельбе в Молдове устраивают уже четыре года. В этот раз число участников-иностранцев было рекордным.