Пожар в недостроенном доме в Дурлештах

Этим утром в Дурлештах вспыхнул пожар. Загорелся дом, который находится на стадии строительства.

По предварительной информации, никто не пострадал, так как хозяева не живут в доме.

Соседи говорят, что владелец дома старше 60 лет. Он частно приносил в дом всякий мусор, который найдет: кортон, пластик, старые матрасы. Накануне вечером мужчина был в доме и выпивал с кем-то из знакомых.

Спасателям удалось вынести из горящего сдания четыре газовых баллона.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.