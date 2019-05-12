Когда в Молдове подешевеет картофель: прогноз экспертов

В последние две недели резко подорожал картофель. Средняя цена - 16 леев за килограмм. Это, примерно, в два раза больше прежней стоимости. По словам председателя Асссоциации производителей картофеля, это объясняется неурожаем в странах-экспортерах, основных поставщиках этой сельхозкультуры в нашу страну.

"Из-за засухи, урожайность упала на 30%, а местами на 40 - 50%. Дождя не было около двух месяцев. По этой причине картофель, тот, что производится для потребления, и семенной, подорожал", отметил председатель Ассоциации производителей картофеля Петр Илиев.

Представители министерства сельского хозяйства говорят, что высокие цены на картофель обусловлены также ростом импорта этой продукции и уменьшением площадей сельхозугодий. Ведомство разработало поправки в законодательство, призванные улучшить доступ фермеров к воде. И хорошие новости для потребителей: по прогнозам специалистов, в ближайшие недели картофель подешевеет.

Ежегодно в нашей стране проиводится около 200 тысяч тонн картофеля, а потребность составляет, примерно, 300 тысяч тонн. В Молдову эта сельхозкультура поставляется из Белоруссии, Украины, Голландии, Германии и Польши.