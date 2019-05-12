Траяна Бэсеску подозревают в сотрудничестве с "Секуритате" во времена Чаушеску

Бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску подозревают в сотрудничестве с "Секуритате". Так называли Департамент государственной безопасности, функционировавший во времена Чаушеску.

Новые факты обнаружил Национальный совет по изучению архивов Секуритате. Эксперты провели проверку в связи с тем, что Бэсеску является претендентом на кресло депутата Европарламента. Согласно закону, эта процедура является обязательной и проводится в отношении каждого кандидата. Совет проинформировал о результатах проверки Апелляционную палату, передает canal3.

Совет установил, что Бэсеску был завербован и работал на Секуритате еще со студенческих времен, когда он учился в Институте гражданского морского судоходства в Констанце. Одна из первых записок Траяна Бэсеску, относится к первой половине 70-х годов, и подписана конспиративной фамилией "Петров".

Кроме того, специалисты обнаружили другие документы, датированные 1988 - 89 годами, с подписью "Траян Б.". Открытие Национального совета по изучению архивов Секуритате является неожиданным, поскольку ранее этот орган выдал Траяну Бэсеску четыре справки о том, что он не сотрудничал с госбезопасностью. Эксперты объясняют данный факт тем, что архивы очень обширны, а людей для их изучения не хватает.

После публикации скандальной информации, бывший президент Румынии заявил, что ознакомится с материалами дела и прокомментирует их.

Бэсеску возглавляет список партии "Народное движение" на выборах в Европарламент. Они пройдут в 20-х числах нынешнего месяца. Голосование в Румынии намечено на 26 мая.